“No soy su amigo": Luis se sincera en MasterChef 24/7 y cuenta TODO sobre su relación con Michelle (VIDEO)

Luis habló con Carmen y Daniela acerca de un comentario que hizo Michelle acerca de quiénes son sus amigos en MasterChef 24/7. De acuerdo con el cocinero veracruzano, ella no lo mencionó, por lo que entiende que no lo considera entre sus relaciones cercanas. Así, una vez más se deja ver que la amistad entre ambos no está del todo bien.