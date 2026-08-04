Jorge “El Diablo Becerril” reporta obras en la México-Toluca y un hallazgo en Naucalpan

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre trabajos de mantenimiento en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 29, que provocaron afectaciones a la circulación. Además, reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años en Naucalpan, donde autoridades y bomberos realizaron las diligencias correspondientes.