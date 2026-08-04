Resumen del lunes 3 de agosto: Romance, tensión y mucha cocina así se vive MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7 no solo se preparan grandes platillos, también se viven momentos llenos de romance, tensión, polémica y mucha emoción. La convivencia entre los cocineros ha dado paso a amistades, diferencias y situaciones inesperadas que mantienen la competencia más intensa que nunca. Mientras unos luchan por conquistar el paladar de los chefs, otros enfrentan la presión de seguir en la cocina más famosa de México, donde cualquier detalle puede cambiar el rumbo del reality.

