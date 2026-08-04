Alejandra Carvajal nos platica cómo se preparan los perros de asistencia para cambiar la vida de miles de personas
Su preparación puede durar años y cada uno cumple funciones específicas para asistir a sus usuarios.
En Al Extremo explicaron la importancia de los perros de asistencia, animales entrenados durante años para apoyar a personas con distintas condiciones de salud o discapacidad. El programa recordó que, mientras portan su equipo de trabajo, no deben ser distraídos ni acariciados, ya que cualquier interrupción puede afectar las tareas que realizan para proteger y asistir a sus usuarios.