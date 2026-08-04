uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Alejandra Carvajal nos platica cómo se preparan los perros de asistencia para cambiar la vida de miles de personas

Su preparación puede durar años y cada uno cumple funciones específicas para asistir a sus usuarios.

En Al Extremo explicaron la importancia de los perros de asistencia, animales entrenados durante años para apoyar a personas con distintas condiciones de salud o discapacidad. El programa recordó que, mientras portan su equipo de trabajo, no deben ser distraídos ni acariciados, ya que cualquier interrupción puede afectar las tareas que realizan para proteger y asistir a sus usuarios.

Videos