Al Extremo reúne sabor, entretenimiento y los hechos que marcaron el día

Al Extremo llega con recorrido lleno de contrastes: desde los tradicionales Tacos Toluca en el Centro Histórico y la entrevista con Diego tras su eliminación de MasterChef, hasta el colorido ambiente de la fiesta mundialista captado por Alejandra Carvajal y el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre una volcadura en la carretera México-Toluca. Una combinación de sabor, entretenimiento e información que marcó la jornada.

