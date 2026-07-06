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Alejandra Carvajal descubre a los aficionados más originales del Mundial 2026

Los alrededores de la fiesta mundialista se llenaron de personajes únicos que sorprendieron a los aficionados con su creatividad y pasión por el fútbol.

Alejandra Carvajal recorrió nuevamente los alrededores de la fiesta mundialista para mostrar a los personajes más llamativos que han acompañado la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre disfraces, botargas, atuendos tradicionales y aficionados caracterizados, el ambiente se ha convertido en un espectáculo donde la creatividad y la pasión por el fútbol hacen de cada jornada una experiencia inolvidable.

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