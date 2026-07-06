Alejandra Carvajal descubre a los aficionados más originales del Mundial 2026

Alejandra Carvajal recorrió nuevamente los alrededores de la fiesta mundialista para mostrar a los personajes más llamativos que han acompañado la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre disfraces, botargas, atuendos tradicionales y aficionados caracterizados, el ambiente se ha convertido en un espectáculo donde la creatividad y la pasión por el fútbol hacen de cada jornada una experiencia inolvidable.

