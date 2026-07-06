¡Ángel no estudia ni trabaja y quiere irse a vivir con su novia!

Ángel no tiene necesidad de aguantar malos tratos, pues tiene todo. Además, quisiera que su papá fuera como su mamá y, en lugar de juzgarlo, defenderlo. Advierte que si va a estudiar y trabajar, será en algo que a él le guste y no lo que le impongan. Ángel está buscando qué le gusta hacer en la vida; por lo pronto, ya sabe que no quiere ser mesero ni ingeniero civil. Mientras la mamá de Ángel dice que él hace videos, Ángel tiene conflicto para decir para qué es bueno. ¡Además tiene novia y le propuso irse a vivir juntos! ¿Será buena idea?