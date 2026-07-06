Tras su eliminación de MasterChef, Diego confiesa el error que cambió todo
Diego habló sobre su eliminación, reconoció los errores que lo dejaron fuera y compartió sus favoritos para ganar la competencia.
Diego visitó Al Extremo para hablar de su salida de MasterChef, donde explicó que un platillo de pescado y algunos errores técnicos marcaron su eliminación. El exparticipante aseguró que la experiencia fue un gran aprendizaje y compartió su pronóstico para la recta final del reality, señalando a Julio, Luis y Ramaha como los principales candidatos para disputar el título de la temporada.