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Tras su eliminación de MasterChef, Diego confiesa el error que cambió todo

Diego habló sobre su eliminación, reconoció los errores que lo dejaron fuera y compartió sus favoritos para ganar la competencia.

Diego visitó Al Extremo para hablar de su salida de MasterChef, donde explicó que un platillo de pescado y algunos errores técnicos marcaron su eliminación. El exparticipante aseguró que la experiencia fue un gran aprendizaje y compartió su pronóstico para la recta final del reality, señalando a Julio, Luis y Ramaha como los principales candidatos para disputar el título de la temporada.

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