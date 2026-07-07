Al Extremo: sabor, historias inspiradoras y la información que marcó el día
La nueva emisión de Al Extremo reunió gastronomía, reportajes sobre la naturaleza e información de los hechos más relevantes de la jornada.
Al Extremo hoy contó con La Pura Sabrosura que visitó Basilico, en la Roma Norte, para descubrir el sabor de sus auténticas pizzas napolitanas; Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el fallecimiento de un conductor tras un presunto infarto mientras manejaba; y Alejandra Carvajal presentó la inspiradora recuperación del cóndor, una especie que logró sobrevivir gracias a los esfuerzos de conservación. Una jornada con gastronomía, conciencia ambiental e información de actualidad.