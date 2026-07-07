Al Extremo: sabor, historias inspiradoras y la información que marcó el día

Al Extremo hoy contó con La Pura Sabrosura que visitó Basilico, en la Roma Norte, para descubrir el sabor de sus auténticas pizzas napolitanas; Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el fallecimiento de un conductor tras un presunto infarto mientras manejaba; y Alejandra Carvajal presentó la inspiradora recuperación del cóndor, una especie que logró sobrevivir gracias a los esfuerzos de conservación. Una jornada con gastronomía, conciencia ambiental e información de actualidad.