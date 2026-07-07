La Pura Sabrosura descubre las auténticas pizzas napolitanas de la Roma Norte
La Pura Sabrosura llegó a la Roma Norte para probar unas pizzas napolitanas que destacan por su tradición, calidad y gran sabor.
La Pura Sabrosura visitó Basilico, un restaurante de la Roma Norte reconocido por preparar auténticas pizzas napolitanas. Con ingredientes de calidad y una receta tradicional, este lugar ofrece una experiencia gastronómica donde, por alrededor de 250 pesos por persona, es posible disfrutar de una comida completa que combina masa artesanal, sabores clásicos y un ambiente ideal para compartir.