uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Pura Sabrosura descubre las auténticas pizzas napolitanas de la Roma Norte

La Pura Sabrosura llegó a la Roma Norte para probar unas pizzas napolitanas que destacan por su tradición, calidad y gran sabor.

La Pura Sabrosura visitó Basilico, un restaurante de la Roma Norte reconocido por preparar auténticas pizzas napolitanas. Con ingredientes de calidad y una receta tradicional, este lugar ofrece una experiencia gastronómica donde, por alrededor de 250 pesos por persona, es posible disfrutar de una comida completa que combina masa artesanal, sabores clásicos y un ambiente ideal para compartir.

Videos