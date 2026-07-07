Alejandra Carvajal revela cómo el cóndor logró sobrevivir contra todo pronóstico

Alejandra Carvajal presentó la historia del cóndor, una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas al alimentarse de restos de animales. En la década de 1980 estuvo al borde de la extinción y, para 1987, apenas sobrevivían 27 ejemplares. Gracias a los programas de conservación impulsados por especialistas y autoridades, la población logró recuperarse, convirtiéndose en un ejemplo de protección de la vida silvestre.