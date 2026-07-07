Jorge “El Diablo” Becerril: Hombre de 72 años muere al volante tras presunto infarto; Fiscalía investiga

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el fallecimiento de un hombre de 72 años que presuntamente sufrió un infarto agudo al miocardio mientras conducía. De acuerdo con el reporte, el automovilista logró orillar su vehículo antes de desvanecerse. Aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar, ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de Tránsito retiró la unidad y la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la causa del fallecimiento.