¡Hizo propuestas indecorosas! Ana ventila la mala crianza de Araceli
Ana, la vecina de Araceli, revela que el sobrino que su vecina dice cuidar tiene un “despertar sexual” inusual y ventila propuestas que él ha hecho a su hija.
Ana, vecina de Araceli, cuenta que su hija y Jesús, hijo de David y Adriana, conviven mucho. Por lo mismo, Ana se ha dado cuenta de que Jesús tenía una maduración sexual fuera de lo común. Ana revela que decidió hablar de la incómoda situación con Araceli, quien aparentemente cuida a Jesús. ¿Araceli podría enfrentar problemas legales?