uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿¡No es de Dios!? Mariana revela la verdadera relación de Araceli y su cuñado

Mariana revela que su amiga Araceli sale con su cuñado; aunque Araceli lo niega, Rocío presenta pruebas irrefutables. ¿Araceli quiere una familia con David?

Mariana, amiga de Araceli, entra a la clínica de emociones muy preocupada, pues no puede seguir ocultando la verdad. Mariana revela que cuida al sobrino de Araceli dos o tres veces por semana. Araceli asegura que Mariana está inventando todo porque le debe miles de pesos. ¿Será? Mariana ha sido testigo de comportamientos extraños entre Araceli y David, su cuñado. ¿Araceli le habrá hecho los polémicos chupetones a David?

Videos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo