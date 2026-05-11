¿¡No es de Dios!? Mariana revela la verdadera relación de Araceli y su cuñado

Mariana, amiga de Araceli, entra a la clínica de emociones muy preocupada, pues no puede seguir ocultando la verdad. Mariana revela que cuida al sobrino de Araceli dos o tres veces por semana. Araceli asegura que Mariana está inventando todo porque le debe miles de pesos. ¿Será? Mariana ha sido testigo de comportamientos extraños entre Araceli y David, su cuñado. ¿Araceli le habrá hecho los polémicos chupetones a David?