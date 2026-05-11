¿Quiere lo mejor? David se separó, pero no ha buscado la custodia de su hijo
David niega haber sido infiel a Adriana, pero... ¿por qué al separarse no buscó quedarse con su hijo? Ahora quiere que lo crie la hermana de Adriana.
David, expareja de Adriana, asegura que sí le importa dónde terminará su hijo, pues según él, el niño está traumado por culpa de su madre y se siente más seguro con su tía. David cuenta que últimamente a pasado bastante tiempo con su hijo, quien está mejor con su tía. David es hojalatero y niega haber sido infiel a Adriana; asegura que se separaron porque ella era muy celosa y por ello tenían muchos problemas. ¿Por qué David no buscó quedarse con su hijo cuando Adriana lo encargó con su hermana?