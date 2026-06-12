De una explosión de sabores a la inseguridad en CDMX: lo más impactante de Al Extremo
Una travesía gastronómica, datos sorprendentes sobre el picante y un caso de inseguridad captado por cámaras marcaron la jornada de Al Extremo.
Al Extremo presentó una emisión llena de contrastes: Alejandra Carvajal explicó por qué el picante provoca placer y reacciones físicas en el organismo; mientras que “El Diablo Becerril”, informó sobre un robo a casa habitación en Azcapotzalco que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.