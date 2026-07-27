¡Que no repita la historia! Patricia no quiere que su hija se case joven

La hija de Patricia podría terminar como ‘el perro de las dos tortas’ si no se decide de una vez por todas. Patricia no está de acuerdo en que su hija se vaya a vivir con Daniel, porque apenas lo conoce; Patricia asegura que su hija tiene la culpa de lo que está sucediendo con César, su ex, por alimentar sus ilusiones. Patricia, quien no frecuenta al papá de su hija Lorena, confiesa de haberse casado muy joven. Ahora no quiere que a su hija le pase lo mismo y advierte que no aprueba ni a César ni a Daniel.