¿Por qué la pareja de Daniel aún recibe dinero de su ex?
Daniel tenía planes de irse a vivir con su pareja hasta que descubrió que ella sigue recibiendo dinero de su ex, quien aún la quiere. ¿Debería frenar todo?
Daniel, la nueva pareja de Lorena, entra muy molesto a la clínica de emociones porque descubrió que Lorena juega con él y con su pareja pasada. Ahora que Daniel le dio tanto tiempo y dinero a Lorena, ahora no quiere saber nada de ella. Ante la impresión lo que está sucediendo en el foro, Lorena pide ayuda porque se le ha revuelto el estómago. ¿Habrá gato encerrado?