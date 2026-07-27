¿Por qué la pareja de Daniel aún recibe dinero de su ex?

Daniel, la nueva pareja de Lorena, entra muy molesto a la clínica de emociones porque descubrió que Lorena juega con él y con su pareja pasada. Ahora que Daniel le dio tanto tiempo y dinero a Lorena, ahora no quiere saber nada de ella. Ante la impresión lo que está sucediendo en el foro, Lorena pide ayuda porque se le ha revuelto el estómago. ¿Habrá gato encerrado?