MasterChef 24/7 | ¡Emmanuel abre su corazón! Habla de MasterChef 24/7 y de su amor por Ixdit

Tras su eliminación de MasterChef 24/7, Emmanuel llega para hablar en exclusiva sobre su experiencia dentro de la cocina más famosa de México. El exconcursante hace un recorrido por los momentos que marcaron su paso por la competencia, los aprendizajes que se lleva y los retos que enfrentó durante su aventura. Además, abre su corazón para hablar de Ixdit, asegurando que su amor es real y que ahora, fuera de las cocinas, buscará demostrarle con hechos todo lo que siente por ella. Sin duda, una entrevista llena de emociones que revela una nueva etapa en la vida de Emmanuel.