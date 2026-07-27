¿Obsesión? César le da dinero a su ex para ver si considera volver con él

César niega ser un acosador y segura que sigue buscando a Lorena porque ella no dejó de darle alas. Además, César asegura que él ha gastado mucho dinero en ella porque le hizo creer que aún tenían futuro. Ahora, César no entiende cómo la nueva pareja de Lorena sigue con ella si ya sabe toda la verdad. César asegura que está enamorado de Lorena y dice que ella está confundida con su nueva pareja. César dice que él y Lorena quedaron en que si él le seguía ayudando económicamente, ella consideraría volver con él.