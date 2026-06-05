Al Extremo | Programa del 5 de junio del 2026
Polémicas, accidentes y curiosidades sorprendentes fueron protagonistas de una intensa emisión de Al Extremo.
En Al Extremo se analizaron los conflictos que mantienen en tensión a los participantes de MasterChef 24/7 rumbo a una doble eliminación, mientras Alejandra Carvajal compartió la curiosa historia detrás del Día de la Dona. Además, “El Diablo Becerril”, reportó un aparatoso accidente entre tractocamiones que terminó en incendio y dejó cinco personas lesionadas.