Sin Palabras: un equipo toma ventaja en la intensa carrera por la victoria del mes
La competencia entra en su etapa más emocionante este martes 28 de julio. El Favorito y el Pueblo buscarán sumar puntos clave para quedarse con el triunfo en el juego más divertido de la televisión.
Este 28 de julio es determinante para los conductores de Venga la Alegría pues en el juego de Sin Palabras cada enfrentamiento puede marcar la diferencia en la carrera por la victoria del mes. Con el Favorito y el Pueblo dejando todo en cada reto, la tensión y las risas no faltaron durante el programa. Revive los mejores momentos y descubre cómo se desarrolló el juego más divertido del mundo mundial.