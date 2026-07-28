Sin Palabras: un equipo toma ventaja en la intensa carrera por la victoria del mes

Este 28 de julio es determinante para los conductores de Venga la Alegría pues en el juego de Sin Palabras cada enfrentamiento puede marcar la diferencia en la carrera por la victoria del mes. Con el Favorito y el Pueblo dejando todo en cada reto, la tensión y las risas no faltaron durante el programa. Revive los mejores momentos y descubre cómo se desarrolló el juego más divertido del mundo mundial.