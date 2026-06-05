MasterChef 24/7 explota en Al Extremo: regaños, nuevas rivalidades y una doble eliminación que cambiará la competencia

Durante los comentarios de MasterChef 24/7 en Al Extremo, se analizaron los recientes regaños recibidos por varios concursantes debido a su desempeño en la cocina. Además, se habló de los constantes conflictos protagonizados por Michel, quien ahora mantiene diferencias con Emmanuel, a quien calificó de irrespetuoso. La tensión aumenta ante la esperada doble eliminación del próximo domingo.

