Amuletos para TODOS: descubre el regalo especial que recibieron los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este martes, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase especial de ropa comestible con el Chef Daniel Varela. El instructor aprovechó la sesión para hablarles a los concursantes acerca de un amuleto que tiene desde que era estudiante. De acuerdo con el experto culinario, las pinzas representan algo muy importante en su carrera, por lo que les regaló a cada uno de los concursantes sus propias piezas y eligió un color distinto para cada uno.