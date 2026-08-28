Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Alejandra Cavajal nos cuenta la historia de San Agustín y su camino a la santidad

Una historia de transformación, fe y búsqueda espiritual que llevó a Agustín hacia el cristianismo.

Alejandra Carvajal habló sobre la historia de San Agustín de Hipona, quien, de acuerdo con la tradición cristiana, pasó de una vida alejada de la fe a convertirse al cristianismo en el año 387. Su madre, Santa Mónica, tuvo un papel importante en su historia. Posteriormente, sus reflexiones sobre las Escrituras y la fe marcaron el camino que lo llevó hacia la santidad.

Videos