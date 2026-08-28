En Al Extremo Abigail Pak “La Coreañera” revela cómo enfrenta La Granja VIP
“La Coreana” llega a La Granja VIP sin saber qué encontrará, pero dispuesta a enfrentar el reto.
Abigail Pak, “La Coreana”, llegó a Al Extremo para hablar sobre su próxima participación en La Granja VIP. La creadora reconoció que desconoce lo que le espera dentro de la competencia, pero aseguró estar dispuesta a enfrentar las circunstancias. También habló de su personalidad, al describirse como una persona tímida y extrovertida, mientras se prepara para dejar atrás su zona de confort.