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En Al Extremo Abigail Pak “La Coreañera” revela cómo enfrenta La Granja VIP

“La Coreana” llega a La Granja VIP sin saber qué encontrará, pero dispuesta a enfrentar el reto.

Por: Hugo Pantoja

Abigail Pak, “La Coreana”, llegó a Al Extremo para hablar sobre su próxima participación en La Granja VIP. La creadora reconoció que desconoce lo que le espera dentro de la competencia, pero aseguró estar dispuesta a enfrentar las circunstancias. También habló de su personalidad, al describirse como una persona tímida y extrovertida, mientras se prepara para dejar atrás su zona de confort.

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