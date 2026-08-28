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Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Investigan incidente fatal de taxista de aplicación tras intervención de guardias de plaza de centro comercial

Un hombre murió después de ser reducido por elementos de seguridad, según el reporte presentado.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el fallecimiento de un hombre mayor, quien trabajaba como conductor de una plataforma de transporte y habría sido reducido por guardias de seguridad. Paramédicos confirmaron su muerte en el lugar. De acuerdo con el reporte, vecinos y comerciantes señalaron un presunto abuso de autoridad por parte de los guardias, mientras las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

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