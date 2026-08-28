Uriel Estrada deja Al Extremo y cambia de rumbo

Uriel Estrada se despidió de Al Extremo entre palabras de agradecimiento para sus compañeros y TV Azteca. El conductor aseguró que se va feliz por lo aprendido durante esta etapa, que también representó un cambio personal. Ahora emprenderá nuevos retos, aunque continuará en la televisora, donde se integrará a los noticieros de TV Azteca, manteniendo abierta una nueva etapa profesional.

