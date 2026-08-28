Su ex pudo más que su familia | Programa del 28 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

La familia de Miguel desmorona ahora que su esposa se reencontró con un ex; ya le pidió el divorcio y está dispuesta a dejarlo a él y a su hija. Mady asegura que ha sido infeliz durante 19 años con Miguel y ahora quiere volver con su ex para ser un alma libre. Hazel da la cara y explica por qué quiere rescatar a su ex, pero hay algo no le ha contado a Mady y que podría cambiar el curso de la historia.