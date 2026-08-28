¡Le endulzó el oído! Emiliana advierte a la amante de su esposo lo que le podría suceder

Emiliana, esposa de Hazel, entra a la clínica de emociones muy molesta. Emiliana y Hazel tienen un hijo de dos años, pero él los abandonó hace un año. Emiliana cuenta que Hazel le endulzó el oído y decidió hacer una vida con él; incluso cuenta que es lo mismo que le está ofreciendo a Mady, a quien no duda en advertirle. ¿Emiliana tomará decisiones legales para reclamar la pensión de su hijo? Mady tomará una fuerte decisión para su vida.