¡Quiere rescatar a su ex! Hazel le ofrece una nueva vida a Mady... ¿sin engaños?

Hazel es un alma libre y quiere que Mady deje la vida aburrida en la que está atrapada; cuando Hazel volvió a la ciudad, supo que tenía que rescatarla. A Hazel no le importa lo que diga el esposo de Mady, ella tiene derecho a ser feliz. Hazel dejó la escuela para conocer el país y ha vivido de artesanías, canciones, malabares y más. Hazel está casado con Emiliana y no se lo había dicho a Mady, con quien planea hacer una nueva vida. Ahora que Mady lo sabe, ¿seguirá con sus planes de dejar todo para irse con Hazel?