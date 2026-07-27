Resumen del domingo 26 de julio: ¡Cara a cara por la permanencia! MasterChef 24/7 vivió una noche de máxima tensión

La cocina más famosa de México vivió una noche llena de presión con un intenso enfrentamiento cara a cara rumbo a conocer al eliminado de la semana. Los cocineros pusieron a prueba su técnica, creatividad y control bajo la presión en duelos donde cada detalle fue determinante para convencer a los chefs. Tras las degustaciones llegaron las primeras decisiones, algunos participantes aseguraron su permanencia al subir al balcón, mientras que otros quedaron al borde de la eliminación. Finalmente, la deliberación de los jueces puso fin a la aventura de un cocinero, dejando claro que la competencia entra en una etapa donde la excelencia será indispensable para seguir avanzando en MasterChef 24/7.