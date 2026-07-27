Mi ex no me suelta | Programa del 27 de julio 2026 de Acércate a Rocío
Lorena se queja de que su ex no la suelta, pero aún le acepta su apoyo económico cada que no lo necesita... ¿le estará dando alas o sólo se deja apapachar?
Lorena terminó la relación con su ex porque él comenzó a tener comportamientos extraños, sin embargo, aún permite que él la apoye económicamente. Según César, él le da dinero a Lorena para ayudarle y para que reconsidere regresar con él. Mientras tanto, Patricia está preocupada de que su hija Lorena tome malas decisiones a su corta edad. La nueva pareja de Daniel conocerá la verdad y tomará una decisión muy drástica.