Mi ex no me suelta | Programa del 27 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Lorena terminó la relación con su ex porque él comenzó a tener comportamientos extraños, sin embargo, aún permite que él la apoye económicamente. Según César, él le da dinero a Lorena para ayudarle y para que reconsidere regresar con él. Mientras tanto, Patricia está preocupada de que su hija Lorena tome malas decisiones a su corta edad. La nueva pareja de Daniel conocerá la verdad y tomará una decisión muy drástica.