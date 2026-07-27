¡Ni con terapia! Andrea está preocupada porque su hermano no supera a su ex
Lorena ha tratado de que su hermano supere a su ex, pero él no ha querido cortar el lazo y sigue dándole dinero para regresar con ella. ¿Tendrá límites?
Andrea, la hermana de César, acusa a Lorena de darle alas a su hermano, quien ya ha buscado la manera de comprarle un auto a su ex. Incluso, Andrea revela que ha buscado ayuda profesional para su hermano, pero de nada ha servido porque ni Lorena ni su hermano quieren cortar el lazo que los une. ¿De qué manera podría Andrea ayudar a su hermano menor?