¡Un árbol le cayó encima a un enorme tráiler en Azcapotzalco!

Un enorme árbol se desprendió con todo y raíz para impactarse en la cabina de un tráiler en la alcaldía Azcapotzalco. así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Tras la caída del enorme árbol, arribaron equipos de emergencia a la alcaldía Azcapotzalco. Según los informes, el tráiler iba circulando cuando los tripulantes sintieron el golpe del árbol en la parte frontal y en la cabina del vehículo. ‘El Diablo’ Becerril presenta el reporte completo.

