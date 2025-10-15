¡Alfredo Adame se convierte en el SEGUNDO NOMINADO de La Granja VIP durante la semana de estreno!

Cada martes en La Granja VIP viviremos el conocido Duelo, un espacio en donde El Capataz tiene un papel sumamente importante, pues tal y como lo vimos hoy, quien tenga esa posición en la semana deberá escoger a dos granjeros o granjeras quienes deberán enfrentarse en El Duelo, espacio en donde tendrán que enfrentarse y, quien pierda, se irá directo a la nominación.

En un movimiento muy inteligente, Sergio Mayer Mori decidió que Alberto del Río “El Patrón” y Alfredo Adame se enfrentaran en este primer Duelo de La Granja VIP, dándonos el enfrentamiento que TODOS estábamos esperando desde que estos dos personajes fueron anunciados como granjeros en el reality show.

Alfredo Adame escogió como asistente a La Bea, y Alberto del Río escogió a Kike Mayagoitia, esto sin saber de qué se trataría el juego hasta que todos estuvieron en posición de juego, y el encargado de explicarles cómo jugar fue nuestro querido conductor Adal Ramones.

Así se llevó a cabo el juego, donde rápidamente El Patrón tomó ventaja al lograr tener 5 costales a su favor, mientras que Adame iba quedándose cada vez más lejos de poder alcanzar a su rival. En un duelo de titanes Alfredo Adame quedó como el SEGUNDO NOMINADO de la semana de estreno de La Granja VIP.

Recordemos que César Doroteo se convirtió en el primer nominado el pasado domingo 12 de octubre después de que no fuera salvado a través de la cadena de salvación que se hizo a propósito del estreno de La Granja VIP.

Por lo tanto ya tenemos a dos de los nominados de la semana, de entre los cuales tendremos al primer eliminado de La Granja VIP, eliminado al que conoceremos el próximo domingo 19 de octubre durante La Gala.

