Qué es la hipersensibilidad emocional, condición que Manola Díez ventiló en La Granja VIP.

Manola Díez logró colocarse entre las principales tendencias virales debido a que a pesar de que La Granja VIP se estrenó hace apenas dos días ya protagonizó varios pleitos explosivos que sorprendieron a los internautas, y esto debido a que la actriz fue diagnosticada con una condición que colocó el tema de su salud mental en boca de todos: ¿qué es la hipersensibilidad emocional y cómo identificarla?

¿Qué es la hipersensibilidad emocional, condición que afecta a Manola Díez?

La noche de este lunes 13 de octubre, Manola Díez se sinceró ante Fabiola Campomanes y aceptó que las dinámicas de La Granja VIP, sobre todo las más estresantes, la afectan mucho debido a que luego del nacimiento de su único hijo fue diagnosticada como una Persona Altamente Sensible (PAS), una declaración que llamó la atención de sus fans.

Díez, quien no fue elegida en la Cadena de Salvación, le reveló a Fabiola algo muy personal: “Yo no soy sentida, soy muy sensible”, esto debido al PAS, una condición que de acuerdo con la Asociación de Psicólogos y Profesionales de la Alta Sensibilidad PAS-España no es un trastorno como tal, sino un estilo de personalidad que trae consigo nuevos desafíos.

“Nací de noche, pero no anoche”

A decir de la PAS-España, las personas altamente sensibles o con hipersensibilidad emocional tienen un sistema nervioso altamente reactivo, lo que ocasiona que los estímulos y emociones los afecten de una manera más intensa como bien se vio en la actitud de Manola Díez ante ciertas situaciones de estrés en La Granja VIP.

Una profunda capacidad de reflexión, empatía, el poder “absorber” el estrés de las personas que las rodean, así como facilidad para percibir luces, sonidos u olores que otras personas no detectan forman parte de algunas de las características de las Personas Altamente Sensibles.

La primera discusión fue un malentendido entre Manola y Carolina, y fue por una piña.



Todo apunta a que la hipersensibilidad se le disparó a Manola Díez luego de que ella tuviera una experiencia cercana a la muerte tras el nacimiento de su único hijo : a decir de la actriz, le fue diagnosticada placenta accreta, una condición grave que la llevó a sufrir una hemorragia masiva en el parto.

Una larga estancia en terapia intensiva, una cirugía que dejó a Manola sin matriz y trasfusiones de sangre de emergencia fueron los factores que pudieron desencadenar la hipersensibilidad emocional de la actriz: ¿crees que su condición acabe por jugar en su contra en La Granja VIP?

