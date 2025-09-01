VIDEO: Cantante es golpeada en el rostro por un dron en pleno concierto; ¿cuál es su estado de salud?

El fin de semana dejó algunos videos dignos de conocer. Y justamente la viralidad se hizo presente con esta cantante que fue “atacada” por un dron mientras ella se presentaba en la tarima de su concierto. Los momentos de tensión incluso hicieron que el espectáculo se detuviera y ella recibiera la atención indicada. ¿Se encuentra bien tras el accidente?

¿Qué le pasó a la cantante que recibió el golpe de un dron?

En la actualidad los drones se volvieron una herramienta comúnmente utilizada por los productores de contenido audiovisual de los distintos artistas a lo largo del mundo. Por ello, la gente se acostumbró a ver este tipo de artefactos en las presentaciones musicales. En ese sentido, este accidente se percibe normal, pero no por ello menos peligroso.

En la secuencia que se puede percibir de manera clara en el video, la cantante de Corazón Serrano estaba a mitad de una canción cuando el dron la atacó por el costado izquierdo de su rostro. El impacto hizo que el artefacto golpeara su hombro, después su rostro y como parte final del accidente, terminara enredado en el cabello de Susana Alvarado.

¿Cómo se encuentra la cantante Susana Alvarado?

En esos momentos sus compañeras y compañeros del grupo se percataron del accidente y detuvieron la presentación para ayudar a quitarle el dron de su cabello. Dicha situación duró solamente unos segundos, por lo que rápidamente se reincorporó a la presentación que estaban concretando. Incluso un integrante de la banda le pidió al público que aplaudiera fuertemente a su compañera, que profesionalmente hizo lo que estaba en sus manos para seguir con el show.

Para fortuna de todos, no hubo ninguna lesión en el rostro de Susana y solamente quedará la anécdota de aquella vez que un robot volador le impactó la cara y terminó en su cabello. Pues algunos usuarios comentaron en redes sociales que hubo fortuna pues las hélices de los drones pudieron causar un corte. Pero todo se recordará como un accidente menor.

