Concierto de Shakira protagoniza un “milagro” a uno de sus fans

Los shows que la artista Shakira ofrece en la Ciudad de México (CDMX) siguen dando de qué hablar pero en esta oportunidad la nota se dio debajo del escenario. Una mujer se levantó de la silla de ruedas en que llegó, por lo que el “milagro” ha dado inicio al repudio y debate en las redes sociales.

La artista colombiana se presentó el pasado sábado en el Estadio GNP Seguros y lo hará nuevamente el 18 de septiembre. Fanáticos de todo el mundo han llegado hasta CDMX para no perderse ninguna de las presentaciones de Shakira en suelo azteca.

¿Hubo un milagro en el show de Shakira?

Más allá de la euforia que la “Loba” causa en sus fanáticos cada vez que ofrece un concierto, el pasado sábado se registró un hecho dentro del Estadio GNP Seguros que ha despertado todo tipo de reacciones. Una mujer que se hizo presente en silla de ruedas se llevó todas las miradas y algunos reclamos.

El usuario de #TikTok @amir.emmanuele subió un video donde se ve a una persona que supuestamente se encontraba en silla de ruedas levantarse, subirse a su silla y así corear las canciones de #Shakira en su concierto del 26 de agosto en la #CDMX pic.twitter.com/hZxai1akAE — femina.laredo (@FeminaLaredo) August 31, 2025

Según puede verse en el video que fue filtrado en redes sociales, la mujer se encontraba junto a un grupo de amigas en medio del show de Shakira y, para sorpresa de los demás espectadores, se puso de pie. El “milagro” incrementó la atención de los demás ya que la mujer se paró sobre la silla de ruedas y comenzó a bailar sobre ella.

¿Qué sucedió en redes sociales tras lo sucedido en el concierto de Shakira?

El accionar de la mujer que en algunos posteos fue señalado irónicamente como un “milagro” no tardó en darle lugar un intenso debate en las redes sociales. Al igual que muchos de los asistentes al show de Shakira, la situación despertó el repudio de muchos internautas.

Las quejas por lo sucedido no solo se centraron en la estrategia utilizada por la fanática para tener un trato preferencial para ingresar al concierto, sino que muchos criticaron su actitud de pararse sobre la silla y dificultar la visión de otros espectadores. Así, el show de Shakira dejó una postal más debajo del escenario que es ampliamente discutida en las plataformas digitales.