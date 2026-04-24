Mujer inicia labores de parto en pleno concierto de Carlos Rivera (VIDEO)

A través de TikTok la usuaria Dany González compartió un video en el que su tía entró en labor de parto en el concierto de Carlos Rivera en Guadalajara. El video se ha viralizado y muchas personas se encuentran sorprendidas.

Mujer entró en labor de parto en concierto de Carlos Rivera

De acuerdo con la información que compartió la usuaria en redes sociales, su tía y ella asistieron a la Arena Guadalajara, el recinto donde se llevó a cabo el concierto de Carlos Rivera, motivo de su gira "Vida México Tour". En el vídeo que ha ganado gran relevancia en redes sociales se puede ver que la mujer que estaba embarazada se encontraba muy emocionada y cantaba con entusiasmo cada tema del intérprete del tema “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”. Sin embargo, las contracciones comenzaron por lo que se tuvo que comunicar con su ginecóloga de manera inmediata. A pesar del momento lleno de adrenalina, la mujer se encontraba en espera de que el cantante interpretará el tema “Te esperaba”. Cuando el concierto terminó las mujeres se trasladaron al hospital en donde la madre tuvo que ser trasladada en silla de ruedas, ingresó al quirófano y nació su hijo.

El video ha ganado gran popularidad en redes sociales por lo que diversos usuarios han insistido en que el pequeño se llame Carlos y que el artista sea padrino del niño. Por otro lado, otras personas han señalado que “la mujer sí es fan” ya que se quedó hasta el último momento en el concierto.

¿Quién es Carlos Rivera?

Carlos Rivera es un cantante, compositor y actor mexicano. Ha sido reconocido por participar en el reality de música más importante en México: La Academia, ya que sobresalió al ganar la tercera generación en el año 2004. A lo largo de su carrera ha hecho diversas colaboraciones con artistas como Reik, Melendi, Juan Gabriel, Pepe Aguilar, Río Roma, entre otros. Por otro lado, también ha destacado en el teatro musical ya que protagonizó El Rey León en España.

El artista tuvo su primera nominación al Latin Grammy en 2024 en la categoría “Mejor Canción Pop” por el tema “Ahora”, el cual realizó en colaboración con David Bisbal. Actualmente se encuentra en su gira musical "Vida México Tour".