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La Pura Sabrosura celebra el Día de la Hamburguesa con sabor extremo afuera del Metrobús Rojo Gómez

La Pura Sabrosura llegó a Rojo Gómez para encontrar hamburguesas llenas de sabor y tradición.

La Pura Sabrosura celebró el Día de la Hamburguesa con una visita a un famoso puestos ubicados sobre Eje 4 y Rojo Gómez. Las enormes hamburguesas, preparadas frente al Metrobús Rojo Gómez, llamaron la atención por su tamaño, ingredientes y sabor, convirtiéndose en una de las recomendaciones callejeras favoritas para los amantes de la comida urbana.

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