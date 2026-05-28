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En Al Extremo analizan cómo todo explotó en MasterChef 24/7 tras protagonizar una fuerte tensión por una salsa

Las diferencias entre participantes volvieron a explotar dentro de la cocina más famosa de México.

MasterChef México 24/7 volvió a encender la polémica luego de que varios participantes hablaran sobre los conflictos crecientes dentro de la competencia. Durante una conversación, la tensión aumentó cuando una salsa que no salió como esperaban provocó discusiones y reclamos entre concursantes, dejando claro que el ambiente dentro de la cocina sigue cada vez más intenso.

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