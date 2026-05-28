Alejandra Carvajal alerta sobre la inflamación abdominal y los alimentos más peligrosos

Alejandra Carvajal abordó una problemática cada vez más común: la inflamación estomacal. Durante el programa, conversó con un especialista que explicó cómo ciertos alimentos pueden intensificar los síntomas, mientras otros ayudan a disminuirlos. Además, alertaron sobre productos y remedios que aparentan funcionar, pero que podrían empeorar el problema si no se consumen adecuadamente.