Jorge “El Diablo Becerril ": Informa sobre un terrible accidente en Ignacio Zaragoza: trabajador pierde la vida tras descarga eléctrica

“El Diablo Becerril”, reportó un fatal accidente laboral en la colonia Ignacio Zaragoza. Según la información, un trabajador recibió una descarga eléctrica luego de que un fluxómetro provocara un arco eléctrico, ocasionando su caída desde aproximadamente ocho metros de altura. Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero la víctima perdió la vida.