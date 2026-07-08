La Pura Sabrosura descubre el restaurante de mar que conquista la Roma Norte
La Pura Sabrosura visitó un restaurante donde los sabores del mar se mezclan con técnicas culinarias de distintas partes del mundo.
La Pura Sabrosura llegó a la Roma Norte para descubrir un restaurante que rompe con lo tradicional al fusionar cocina de mar con técnicas e ingredientes mexicanos, europeos y asiáticos. El resultado son platillos elaborados con productos de primera calidad y una propuesta gastronómica diferente, donde el consumo promedio por persona ronda los 300 pesos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan sabores innovadores sin gastar de más.