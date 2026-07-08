La Pura Sabrosura descubre el restaurante de mar que conquista la Roma Norte

La Pura Sabrosura llegó a la Roma Norte para descubrir un restaurante que rompe con lo tradicional al fusionar cocina de mar con técnicas e ingredientes mexicanos, europeos y asiáticos. El resultado son platillos elaborados con productos de primera calidad y una propuesta gastronómica diferente, donde el consumo promedio por persona ronda los 300 pesos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan sabores innovadores sin gastar de más.