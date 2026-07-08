Al Extremo muestra el lado humano de los paramédicos que salvan vidas todos los días

Al Extremo vivió una jornada junto a un grupo de paramédicos para conocer de cerca el trabajo que realizan al atender emergencias. Durante el recorrido explicaron el significado de los distintos tonos de la sirena que utilizan para abrirse paso entre el tráfico y compartieron que, pese a los momentos difíciles que enfrentan, la mayor recompensa de su labor es salvar vidas y recibir el agradecimiento de las personas que ayudan.