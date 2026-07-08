Jorge"El Diablo Becerril": Ataque armado en Tepito deja dos personas sin vida; investigan al menos 15 disparos

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México y reportó un ataque armado ocurrido en el barrio de Tepito. De acuerdo con los primeros informes, un barbero y un cliente perdieron la vida tras registrarse al menos 15 detonaciones. Elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras la Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer los hechos.