Alejandra Carvajal reporta: ¿por qué aparecen las alergias? Expertos explican sus causas y cómo identificarlas

Alejandra Carvajal presentó un reportaje sobre las alergias y sus principales causas. El doctor Luis Precio explicó que se trata de una reacción del sistema inmunológico frente a sustancias que el organismo identifica como una amenaza. Polen, leche, huevo, pescado y algunas semillas figuran entre los desencadenantes más comunes. Además, destacó que la genética influye en su aparición y que, aunque pueden controlarse, requieren atención médica para evitar complicaciones.

