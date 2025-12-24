Pareja sorprende a sus invitados al cambiar una celebración de cumpleaños por su boda

En muchas ocasiones, las personas se esfuerzan demasiado para dar la mejor fiesta y que esta sea inolvidable, tal y como lo hizo una pareja, la cual hizo una celebración que parece ser de otro nivel, al grado de que sorprendió a sus invitados, al cambiar por completo el motivo de la reunión.

De acuerdo con lo que se sabe, la pareja logró reunir a sus amigos más cercanos y familiares para supuestamente celebrar un cumpleaños , lo que los invitados no sabían, es que estos estaban a punto de casarse.

¿Cómo fue la fiesta sorpresa de la pareja?

Esta aventura quedó capturada en video gracias a la usuaria Pao Trueba , quien documentó toda la hazaña que la pareja hizo para lograr su objetivo y además, detalló que todos los invitados fueron con la mente de celebrar un cumpleaños con temática de disfraces.

Al momento de llegar al lugar, muchos se percataron de que algo estaba muy extraño, principalmente porque la pareja se encontraba vestida de novia y novio, todos los invitados se asombraron, pues no entendían qué estaba pasando, por lo que muchos se quedaron en silencio.

Después de unos momentos, fue la novia quien decidió dar unas palabras a sus invitados:

Primero, gracias a todos por venir con la temática, creo que lo hicieron muy bien. Pero queremos decirles que, en efecto, todos se equivocaron de lugar, porque llegaron a nuestra boda y el juez va a llegar en 20 minutos para casarnos por el civil

Luego de su discurso, los invitados no dudaron en mostrar su emoción, mientras procesaban el gran evento que estaban por presenciar. Después de unos minutos, el juez comenzó la ceremonia.

El video comenzó a viralizarse en redes sociales y los comentarios de todo tipo se comenzaron a hacer presentes en las plataformas digitales.

"El esposo también lucía sorprendido”,“Qué súper la idea”y “Me parece que para el esposo también era sorpresa”, fueron algunos de ellos.

Muchos aseguraron que fue un plan increíble, pues un momento lleno de alegría se convirtió en algo mágico donde todos disfrutaron del enlace de la pareja enamorada.

