Día de luto en el Centro Histórico de CDMX: un hombre muere súbitamente al salir de un negocio
“El Diablo” Becerril nos trae su reporte con los últimos acontecimientos en la Ciudad de México. Un hombre de 52 años perdió la vida en calles del centro.
En el Centro Histórico de CDMX, muy cerca del Eje Central Lázaro Cárdenas, un hombre de 52 años perdió la vida inmediatamente después de pasar a comprar un café helado; apenas salió, cruzó la calle y cayó fulminado. Mira el reporte de “El Diablo” Becerril en Al Extremo.